В дебютном полнометражном фильме Алехандро Аменабара рассказывается история студентки, исследующей тему насилия в кино, которая постепенно превращается в запутанное расследование с неожиданным финалом. Перед показом проведут короткую лекцию о том, как «Дипломная работа» переосмысляет жанр триллера, поговорят о визуальном языке фильма и расскажут, на какие детали стоит обратить внимание во время просмотра. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.