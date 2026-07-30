Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Тейлор Хэкфорд через готическую эстетику небоскребов, харизматичного Аль Пачино и моральную дуэль превращает юридический триллер в мрачный рассказ о тщеславии и цене успеха. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.