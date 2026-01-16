Знакомство с Элли и опоссумами, а также Ноев ковчег в любимой анимации от Blue Sky. О фильме: Саблезубый тигр Диего, мамонт Манфред, грызун Скрэт и ленивец Сид дожили до глобального потепления. С одной стороны, это круто — ледяная пустыня превратилась в настоящий аквапарк, где можно принимать теплые ванны и резвиться под сенью струй. С другой — не очень: стремительный паводок идет прямиком к их родной долине. Теперь ответственным животным придется спасать соседей от потопа, что довольно проблематично — строить ковчег совершенно не из чего, кроме как из талого снега. Но не беспокойтесь — эвакуация разнообразной живности в сухое место пройдёт не менее суетливо, смешно и успешно, чем и прошлая операция по возвращению человеческого детеныша в лоно семьи. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.