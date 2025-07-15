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Кинопоказ «Круэлла» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Камерный кинопоказ за чашкой китайского чая и уютным обсуждением. «Круэлла» — яркая история становления самой эпатажной героини Disney. О фильме: Великобритания, 1960-е годы. Эстелла была необычным ребёнком, и особенно трудно ей было мириться со всякого рода несправедливостью. Вылетев из очередной школы, она с мамой отправляется в Лондон. По дороге они заезжают в особняк известной модельерши по имени Баронесса, где в результате ужасного несчастного случая мама погибает. Добравшись до Лондона, Эстелла знакомится с двумя мальчишками — уличными мошенниками Джаспером и Хорасом. 10 лет спустя та же компания промышляет на улицах британской столицы мелким воровством, но Эстелла никак не может оставить мечту сделать карьеру в мире моды. Хитростью устроившись в фешенебельный универмаг, девушка привлекает внимание Баронессы, и та берёт её к себе в штат дизайнеров. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».

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