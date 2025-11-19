Вечер с чаем и космическим созерцанием. Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая легендарного фильма «Космическая одиссея» — визионерское путешествие Стэнли Кубрика, изменившее представление о том, чем может быть кино. Это не просто история о полёте к звёздам. Это медитация о человеке, разуме, эволюции и нашем месте во Вселенной. Каждая сцена — как отдельная вселенная, наполненная символами, загадками и тишиной, в которой слышно больше, чем в словах. Фильм плавно ведёт от тайны первых шагов человечества до столкновения с неизведанным, заставляя задаваться вопросами, на которые у каждого свой ответ. Вечер обещает быть глубоким, визуально завораживающим и космически философским. Запись в VK