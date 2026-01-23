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Кинопоказ: «Кинопроба»

Музей современного искусства «Гараж»
ул. Крымский Вал, 9, стр.32

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Шокирующий хоррор Такаси Миике по роману Рю Мураками, где сюжет о жестокой мести и едкая критика культуры свиданий маскируются под уютную романтическую комедию. О фильме: Вдовец и бизнесмен Аойама (Рё Исибаси), решив вновь жениться, с помощью друга-кинопродюсера устраивает фиктивные пробы на главную женскую роль в несуществующем фильме. После десятков анкет и встреч его выбор падает на Асами (Эии Сиина) — красивую и печальную молодую женщину. Другу Аойамы она кажется подозрительной, но мужчина увлечен и слишком поздно понимает, что попал в ловушку «женщины мечты», оказавшейся существом из кошмара. Фильм Такаси Миике начинается как тёплая романтическая комедия о поиске возлюбленной, однако с жанровым сдвигом на первый план выходит явная проблематичность инструментов этого поиска и скрытая в них угроза. Почти тридцать лет спустя после выхода фильма глобальная культура напрямую столкнулась с проблемами, которые можно уловить уже в фильме Миике, — с системным насилием над женщинами и напряжением вокруг их идеализации и демонизации. Сейчас жуткая «Кинопроба» предстает даже более актуальной, при этом оставаясь образцом японского кинематографа ужасов. Фильм демонстрируется на японском языке с русскими субтитрами.

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