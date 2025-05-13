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Кинопоказ «Как заработать на убийстве» (2024) + обсуждение с кинокритиком

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Премьерный спецпоказ остроумной чёрной комедии. Кинообозреватель Николай Корнацкий представит и обсудит картину со зрителями. О фильме: Жизнь супругов Мишеля и Кати давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.

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