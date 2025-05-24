Специальный показ и обсуждение очаровательного ромкома в духе «Амели». О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом. Кино демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. Фильм со зрителями обсудят Яна Грецова, главный редактор издательства современной литературы для женщин «Бель Летр», и Ира Филиппова, журналист, переводчица.