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Кинопоказ «Джейн Остин испортила мне жизнь» (2024) в «Пионере»

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Премьерный спецпоказ и обсуждение очаровательного ромкома в духе «Амели». О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом. Кино демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит Наталья Рябчикова — историк кино, переводчик, соведущая подкаста «Свидетели Эйзенштейна» на Первом канале.

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