Премьерный спецпоказ и обсуждение очаровательного ромкома в духе «Амели». О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом. Кино демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит Наталья Рябчикова — историк кино, переводчик, соведущая подкаста «Свидетели Эйзенштейна» на Первом канале.