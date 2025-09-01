Ко дню памяти Марины Цветаевой приглашаем вас на просмотр документального фильма «Не похороните живой», и встречу с его автором, режиссером Валентиной Проскуриной. Также тебя ждёт беседа о жизни и творчестве Цветаевой с писательницей, экскурсоводом, сотрудницей Дома-музея Марины Цветаевой – Галиной Данильевой.