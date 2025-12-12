Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси возвращаются в Нарнию. В Англии прошло совсем немного времени, а в Нарнии — века. Страна находится под гнетом зловещего короля Мираза. Но у волшебного королевства есть надежда — юный принц Каспиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, четверо героев собирают армию мифических существ во главе с Асланом — основателем и покровителем Нарнии... Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50