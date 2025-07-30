Специальный показ фильма «Хорошенькая», ставшего одним из самых заметных явлений в независимом американском кино прошлого года. В этой созерцательной и неторопливой картине, особое место занимают паузы, молчание и тишина, которые побуждают прислушиваться к ним и иной раз значат куда больше, чем любые попытки наладить диалог. О фильме: 17-летняя Сэм отправляется в трехдневный поход по горам Катскилл (горный хребет в штате Нью-Йорк) вместе с отцом Крисом и его другом Мэттом. По мере того как на горизонте начинают проявляться трения между двумя мужчинами, Сэм сталкивается с трудной реальностью. Нарушение границ и предательство доверия ставят под сомнение её надежды на примирение. Показ представит и обсудит со зрителями психолог Павел Савосин. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.