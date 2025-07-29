Кинопоказ «Хорошенькая» с обсуждением
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм представит Настасья Горбачевская, кинокритик, главный редактор портала film.ru О фильме: 17-летняя Сэм отправляется по горам вместе с отцом и его другом. По мере того как на горизонте начинают проявляться трения между двумя мужчинами, Сэм сталкивается с трудной реальностью. Нарушение границ и предательство доверия ставят под сомнение её надежды на примирение. Фильм демонстрируется с субтитрами.
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