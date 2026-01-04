Гарри, Рон и Гермиона возвращаются на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чьё пребывание на воле создаёт для Гарри смертельную опасность. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50