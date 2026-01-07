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Кинопоказ: «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь надежным убежищем. Гарри подозревает, что в самом замке затаилась некая опасность, но Дамблдор больше сосредоточен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке, которая, как он знает, уже не за горами. Вместе они пытаются разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а для этого Дамблдор приглашает на должность преподавателя по зельеварению своего старинного друга и коллегу — профессора Горация Слизнорта. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50

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