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Кинопоказ: «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50

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