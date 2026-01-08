Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между добром и злом становится всё призрачнее. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50