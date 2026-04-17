Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Микеланджело Антониони исследует границу между объективом и реальностью, а увеличение кадра становится началом детектива. Однажды в городском парке модный фотограф снимает целующуюся пару. Позднее при фотоувеличении он замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление. Бесплатный попкорн всем зрителям.