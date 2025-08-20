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Кинопоказ «Финикийской схемы» с представлением кинокритика + обсуждение

Собаки в тумане
Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фанаты Уэса Андерсона — общий сбор! Новый фильм великого и ужасного Уэса Андерсона, одного из самых оригинальных современных режиссёров, витиеватый стиль которого узнаётся с первых кадров. Нашпигованная звездами первой величины картина, как это часто бывает у Андерсона, рассказывает о сложных отношениях властного и противоречивого отца и его детей. Великий комбинатор и капиталист Жа-Жа Корда после очередного покушения переживает околосмертный опыт. Предчувствуя скорый конец, он готовит свою дочь-монашку Лисл себе в преемники. Она должна закончить дело его жизни — грандиозный транснациональный проект, который он назвал «Финикийской схемой». Но многочисленные противники Корда не дремлют и готовят ему очередные пакости. Таким разные членам семейки Корда придется объединиться, чтобы выжить и претворить в жизнь «Финикийскую схему» (и при этом по возможности остаться в живых) Новый фильм Андерсона сохранил достоинства его предыдущих работ — безукоризненный стиль, отточенную работу камеры, хлесткие диалоги, запоминающихся героев и сложный сюжет. Отличает его, пожалуй, сердечность и человечность истории, о которой режиссёр в последних фильмах слегка подзабыл. Фильм коротко представит кинокритик Гия Сичинава, публиковавшийся в «Сеансе», Forbes, Filmru, КиноАфише и других славных изданиях. Он же будет модерировать обсуждение и попытается разобрать вместе со зрителями во внутреннем устройстве «Финикийской схемы».

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