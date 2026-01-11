Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50