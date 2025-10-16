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Кинопоказ «F1»

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В 1990-х Сонни Хейс был восходящей звездой «Формулы-1», но после серьёзной аварии ушёл из большого спорта. 30 лет спустя Сонни живёт в трейлере и зарабатывает участием в различных гонках и чемпионатах. Однажды к нему обращается старый друг Рубен Сервантес, тоже в прошлом гонщик, а ныне владелец гоночной команды-аутсайдера, с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для молодого многообещающего новичка. Двери на киносеанс откроем в 19:30

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