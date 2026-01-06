«Эта прекрасная жизнь» — рождественская трагикомедия Фрэнка Капры, в основе которой лежит миф об американской мечте. Главный герой, Джордж Бейли, мечтает вырваться из провинциального городка Бедфорд Фоллз и отправиться в большую жизнь: учиться в университете, путешествовать по миру, строить мосты, дороги и города. Но накануне отъезда умирает его отец, и Джордж вынужден остаться вести отцовский бизнес — небольшой ссудный банк. Глубокое чувство долга и порядочность заставляют Джорджа остаться, и он отдаёт накопленные на учёбу деньги младшему брату. Но добрые поступки никогда в жизни Бэйли не вознаграждаются. Наоборот, он только терпит новые лишения и наказания. Добросердечный мужчина оказывается на грани самоубийства, и это так возмущает высшие силы, что Бог отправляет на землю ангела на помощь несчастному. Но прежде, чем спасти заблудшую душу, дух рассказывает историю Бэйли. Несмотря на спасение высшими силами, чудо, произошедшее с Бэйли, практически ничего не меняет. Кроме одной по-настоящему важной вещи — восприятия, взгляда на мир. Поменяв точку зрения на свою участь, Бэйли внезапно осознаёт себя счастливым. Фильм Капры твердит о том, что всегда есть какая-то незавершённость, неразрешимость, и учит искать в себе силы видеть в противоречиях красоту и успокоение. Внимание, на мероприятие ты можешь прийти со своей собачкой:)