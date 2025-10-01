Показ новаторской романтической комедии Вуди Аллена «Энни Холл» с последующим обсуждением. Постоянный слом четвёртой стены, эффект потока сознания, намеренно встроенные психоаналитические ассоциации, вездесущее алленовское чувство юмора и великолепная Дайан Китон — вот лишь не многое из того, за что можно полюбить «Энни Холл» — историю романтической любви, которой не страшны даже расставания. Философствуя при помощи иронии, Аллен не только развлекает зрителя, но и рационально защищает иррациональность человеческих отношений. А ещё это замечательное, настроенческое кино, идеальное рифмующееся с меланхоличным духом осени. Фильм представит кинокритик Гия Сичинава, публиковавшийся в «Сеансе», Forbes и других изданиях. Он же выступит модератором обсуждения и гидом по фильмографии режиссёра.