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Кинопоказ: «Энни Холл» + обсуждение с кинокритиком

Собаки в тумане
Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ новаторской романтической комедии Вуди Аллена «Энни Холл» с последующим обсуждением. Постоянный слом четвёртой стены, эффект потока сознания, намеренно встроенные психоаналитические ассоциации, вездесущее алленовское чувство юмора и великолепная Дайан Китон — вот лишь не многое из того, за что можно полюбить «Энни Холл» — историю романтической любви, которой не страшны даже расставания. Философствуя при помощи иронии, Аллен не только развлекает зрителя, но и рационально защищает иррациональность человеческих отношений. А ещё это замечательное, настроенческое кино, идеальное рифмующееся с меланхоличным духом осени. Фильм представит кинокритик Гия Сичинава, публиковавшийся в «Сеансе», Forbes и других изданиях. Он же выступит модератором обсуждения и гидом по фильмографии режиссёра.

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