Кинопоказ «Девять» (2009) + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Кинопоказ проходит совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: В страшной войне человечество было уничтожено механическими монстрами. Перед тем как погибнуть, профессор, придумавший умные машины, сшил девять тряпичных кукол, вложив в них человеческие души. Девять героев, девять характеров, которым суждено изменить мир. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».
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