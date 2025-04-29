Кинопоказ проходит совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: В страшной войне человечество было уничтожено механическими монстрами. Перед тем как погибнуть, профессор, придумавший умные машины, сшил девять тряпичных кукол, вложив в них человеческие души. Девять героев, девять характеров, которым суждено изменить мир. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».