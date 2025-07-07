Специальный показ знакового аниме, одного из главных творений современного классика японской анимации Мамору Хосода. Фильм представит и обсудит со зрителями после киновед Ламара Карчава. О фильме: 17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями — Коскэ и Тиаки. Оба парня в неё влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия. Зрителям демонстрируется дублированная на русский язык версия картины озвученная Reanmedia.