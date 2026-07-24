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Кинопоказ-девичник «Оторва»

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

2250₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Летний вечер с кофе, дофаминовыми десертами и просмотром культового фильма. Яркий вечер в женской компании с нетворкингом и обсуждением от онлайн-журнала. «Оторва» — одна из самых любимых комедий нулевых о взрослении, дружбе и поиске себя. Избалованная американка Поппи Мур отправляется в строгую английскую школу-интернат, где ей предстоит оставить привычную жизнь, найти настоящих подруг и понять, что действительно важно. Атмосфера элитной школы, стильные образы, британский вайб и культовая эстетика 2000-х гарантированы. Погрузись в атмосферу любимой классики в компании самых ярких сладостей от BB Love Cake. В меню: дофаминовый десерт на выбор — как заслуженная награда после уроков в школе Аббатства. Напиток: яркий авторский напиток, достойный чаепития с Поппи и её подругами. А ещё: винтажные журналы от DEVICHNIK.MAG, чтобы полностью погрузиться в эстетику любимых нулевых. *обрати внимание, что мероприятие проходит в Кофейне, и тебя просят не приходить со своими напитками, здесь можно приобрести напитки десерты и перекусить.

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