Просмотр и обсуждение фильма «Белый олеандр» — экранизация культового романа, отмеченную сильнейшими актёрскими работами Мишель Пфайффер и Рене Зеллвегер. Психологическая драма о ядовитой любви матери и дочери. О взрослении без опоры. О тонкой грани между любовью и разрушением. Некоторые преступления невозможно доказать. Но их последствия остаются с нами навсегда. После показа — камерное обсуждение с выпускницей Режиссёрской лаборатории Gogol School. Дресс-код по желанию: эстетика ранних нулевых — повседневный, бойфренд-джинсы и свободные рубашки, приталенные платья, костюмы-тройки в духе офисной сирены, пастель или тёмный гранж. В билет входит напиток, обсуждение и небольшие подарки от пространства. *обрати внимание, что мероприятие проходит в Кофейне, и тебя просят не приходить со своими напитками, здесь можно приобрести напитки десерты и перекусить.