Кинопоказ «Человек-паук: Вдали от дома»
пр. Березовой Рощи 4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Питер Паркер вместе с одноклассниками отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — по прибытии в Венецию группа попадет в эпицентр сражения. Некое существо, состоящее из воды, появляется из ниоткуда и начинает крушить всё на своём пути, и теперь Питеру придётся спасать европейские архитектурные памятники вместе с загадочным супергероем Мистерио. Бронь по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи