О фильме: Питер Паркер вместе с одноклассниками отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — по прибытии в Венецию группа попадет в эпицентр сражения. Некое существо, состоящее из воды, появляется из ниоткуда и начинает крушить всё на своём пути, и теперь Питеру придётся спасать европейские архитектурные памятники вместе с загадочным супергероем Мистерио. Бронь по телефону.