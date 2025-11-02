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О фильме: Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного «био-экзорциста», чтобы изгнать пришельцев. И результат превзойдёт все ожидания! Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50
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