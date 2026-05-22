Добрый фильм о дружбе шотландца Билли и маленькой игривой выдры Молли, которую море однажды принесло к его пристани на берегу одного из Шетландских островов. • хрусти попкорном и угощайся сезонными фруктами • после просмотра обсуждение трогательной истории о связи с природой, заботе и неожиданной дружбе.