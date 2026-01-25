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Кинопоказ: «Без лица»

Музей современного искусства «Гараж»
ул. Крымский Вал, 9, стр.32

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Камерная драма Ён Сан Хо (автора зомби-триллера «Поезд в Пусан») о попытках скрыть неудобное прошлое. О фильме: «Без лица» начинается со съемок фильма в фильме. Им Ён Гу (Квон Хэ Хё) — слепой резчик личных печатей, хранитель традиционного ремесла, и о нём создают документальное кино. Много лет назад его жена исчезла — их сын Дон Хван (Пак Чон Мин) был еще совсем маленьким. Во время съемочного процесса в лесу находят останки женщины: они принадлежат матери Дон Хвана. Так герои оказываются вовлечены в расследование её исчезновения и смерти. Лицо женщины, вокруг которой строится повествование, остаётся невидимой до самого финала. Этот приём формирует структуру фильма и создаёт напряжённое ожидание. Картина фокусируется не на внешности героини, а на том, как её называют и описывают другие, превращая её образ в социальный конструкт. Режиссёр Ён Сан Хо задумал «Без лица» как аллегорию о прошлом и настоящем Кореи. Фильм, снятый в реалистичной манере, продолжает его интерес к теме «неупокоенных мертвецов», исследуя коллективную память и вытесненные истории. Фильм демонстрируется на корейском языке с русскими субтитрами.

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