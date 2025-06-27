Просмотр и обсуждения фильма «Белый» Кшиштофа Кесьлёвского. Трилогия «Синий, Белый, Красный» польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского — это альманах истории Франции, в ином взгляде при помощи кино-языка. История каждого фильма основана на одном из девизов Французской республики: «свобода, равенство, братство». Будет просмотр второго фильма из трилогии: После развода со своей женой-француженкой польский парикмахер Кароль оказывается один на парижских улицах — без денег и паспорта. Благодаря случайной встрече с соотечественником ему удаётся вернуться в Польшу. Там Кароль понимает, что не может забыть жену, и у него рождается идея. Провернув несколько успешных операций на черном рынке, он заработал достаточно денег для того, чтобы приступить к осуществлению своего плана. Поставив на кон всё, что у него есть, Кароль ещё не знал, чем всё это закончится… Вкусная пицца, хороший фильм и обсуждение. Что может быть лучше? Запись через ТГ по кнопке выше.