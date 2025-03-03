Кинопоказ «Бабушка на миллион» (2024) со вступлением кинокритика
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в четвёртой стадии. Парень переезжает к бабуле с твёрдым намерением стать её любимым наследником и получить дом. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вступительное слово к спецпоказу подготовит Настасья Горбачевская — кинокритик, автор и редактор портала Film.ru.
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