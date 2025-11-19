Грандиозное визуальное путешествие в мир одного из самых известных художников современности — Ансельм Кифер глазами Вима Вендерса. Это масштабное кинополотно о художнике Ансельме Кифере. Родившись в Германии в конце войны, Кифер всю жизнь исследует в своем творчестве сложное прошлое страны. Камера парит над его студией-фабрикой во Франции, показывая, как он, подобно алхимику, создает монументальные работы. 3D-съемка позволяет физически ощутить вес и текстуру его картин. Но главное в фильме — не технические эффекты, а глубокий диалог между прошлым и настоящим, выстраиваемый художником. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами