Возраст 18+
Кино
Про событие
Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Мэри Хэррон идеально вписала в социум маньяка, а операторская работа создала эффект ледяного глянца. О фильме: Днём он ничем не отличается от окружающих, и в толпе ты не обратишь на него внимания. Но ночью этот благовидный гражданин превращается в изощренного убийцу. Бесплатный попкорн всем зрителям.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи