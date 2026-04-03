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Кинопоказ «Американский психопат»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Мэри Хэррон идеально вписала в социум маньяка, а операторская работа создала эффект ледяного глянца. О фильме: Днём он ничем не отличается от окружающих, и в толпе ты не обратишь на него внимания. Но ночью этот благовидный гражданин превращается в изощренного убийцу. Бесплатный попкорн всем зрителям.

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