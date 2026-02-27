Кинопоказ «Амели», Жан-Пьер Жёне + мини-лекция о съёмке фильма. Бесплатный попкорн всем зрителям. О фильме: Эта волшебная история Жан-Пьера Жёне о застенчивой официантке, меняющей жизни людей, снята с такой теплотой и изобретательностью, что Париж на экране кажется самым уютным городом на земле. Перед сеансом ты узнаешь, как насыщенная палитра плёнки, необычные ракурсы и ручная работа с цветом создали этот уникальный, похожий на ожившую открытку мир, в котором хочется остаться.