Ода юношескому максимализму в лиричной комедии Уэса Андесона и Оуэна Уилсона. О фильме: Макс Фишер учится в десятом классе престижной академии Рашмор. Его грандиозным успехам можно только позавидовать: он - редактор школьной газеты, капитан всевозможных команд, президент бесчисленных школьных клубов и безнадежный двоечник. Максу назначают испытательный срок, во время которого он не придумывает ничего лучше, как влюбиться в молодую учительницу! К тому же у незадачливого недоросля появился влиятельный и опасный соперник... 1998г. orig+sub Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.