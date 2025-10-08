Просмотр и обсуждение лирической трагикомедии от культового финского режиссёра Аки Каурисмяки. Картина погрузит тебя в трогательный мир дружбы, любви и творческих поисков на парижских улицах, где даже в бедности и неудачах находится место тёплому юмору и человеческой теплоте. Это будет уютная встреча, где каждый может поделиться своими мыслями и впечатлениями от просмотренного — в кругу людей, которые точно тебя поймут. Этот киноклуб — инклюзивный и учитывающий разные особенности восприятия. Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной Топи с чаем и попкорном — Просмотр «Жизнь богемы» на большом экране — После просмотра фильма будешь обсуждать его и делиться своими впечатлениями О фильме: Трое художников — албанец Родольфо, француз Марсель и ирландец Шонар — оказываются в Париже без гроша в кармане. Они занимаются чистым искусством и искренне считают себя непризнанными гениями. Жизнь в двух шагах от успеха и в шаге от пропасти не дает им расслабиться, однако в их жизни находится место и любви, и трогательным попыткам перехитрить судьбу. Картина 1992 года по стилю близка к творчеству режиссеров французской «новой волны» середины 50-х: Алёна Рене, Робера Брессона. Что будешь обсуждать: — Что важнее для художника: творить в нищете или отказаться от мечты ради выживания? можно ли сохранить искренность, продавая свои работы, или коммерция убивает искусство? — Как Аки Каурисмяки с помощью минимализма, цвета и тишины создаёт поэзию из обыденности? Почему его герои говорят так мало, а зритель чувствует так много? Разберёшь приёмы режиссёра как инструмент эмоционального воздействия — Могут ли бедность и одиночество быть выбором свободного человека? Или богема — это побег от общества, которое не принимает тех, кто не встраивается в систему? — Юмор сквозь слёзы: как Каурисмяки сочетает трагизм и комедию? почему смешно и грустно одновременно, когда герои делят последнюю картошку или топят в печке рукопись Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Запись через ТГ по кнопке «Купить билет»