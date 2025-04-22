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Киноклуб: «Вампирский засос» (2010)

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53 (3 этаж, кабинет 317)

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Вечер посвящён великому — иронии, абсурду и той тонкой грани между пародией и гениальностью. В тёплой атмосфере с попкорном и чаем ты увидишь кино, которое одновременно и «Сумерки», и не «Сумерки», и вообще непонятно что. Это фильм с вампирами, оборотнями, непонятной школьной драмой и шутками, которые вроде бы нельзя, но всё равно смешно. После просмотра состоится обсуждение фильма с соосновательницей «Топи» и сценаристкой Аней: - Почему нас тянет на абсурд; – Пародия как культурное зеркало — что она высмеивает и зачем; – Можно ли говорить о близости и стереотипах, глядя на вампиров; – И почему после этого фильма, возможно, придётся немного пересмотреть «Сумерки» (или себя). Попкорн и напитки входят в стоимость. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa

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