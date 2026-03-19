Сын и дочь отправляются проведать одинокого отца, живущего в американской глубинке. Две сестры приезжают на ежегодное традиционное семейное чаепитие к матери-писательнице, которая живёт в Дублине. Близнецы брат и сестра возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым после гибели родителей семья. Говорят о том, чем интересна конструкция и форма этого фильма, а также почему важен фокус на деталях и повседневность, пространство между и нюансы. Как в фильме показана семья, эмоция и близость. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.