Банда аутсайдеров снимает фильм, который навсегда изменит кино. Синефильская комедия Ричарда Линклейтера. Говорят о том, как Линклейтер показывает хаос кинопроизводства. В чём «Новая волна» сформировала современный кинематограф, а также зачем актёры постоянно смотрят в камеру и почему так важно быть хулиганом. 1959 год, Париж. Половина сотрудников Cahiers du Cinema уже сняли по фильму. Шаброль успел сделать два, Франсуа Трюффо с его «Ударами» рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере, он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Годар наконец решает, что готов, и берёт у дружественного продюсера де Борегара немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссёра Жан-Поль Бельмондо будет играть жулика в бегах, восходящая американская звезда Джин Сиберг, недавно перебравшаяся во Францию, — его ненадежную подружку. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.