Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву. Говорят о том, почему этот фильм атмосферой похож на фильмы Ноа Баймаха и Марлена Хуциева. Чем интересна импровизация и детали, а почему он имеет каменную и полифоническую структуру и как можно честно рассказать об отношениях, любви когда тебе тридцать и вне возрастных рамок. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.