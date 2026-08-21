Что бы ты сделал, если вдруг научился перемещаться во времени? Отправился бы в будущее, чтобы подглядеть за потомками, в далёкое прошлое, чтобы исправить историческую несправедливость? Или переместился бы в тот самый неловкий момент лет десять назад, чтобы в этот раз точно ответить круто? У семнадцатилетней Макото Конно такая возможность появилась. Посмотри, что она выбрала. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.