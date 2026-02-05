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Киноклуб в Топи: «Бугония»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер кино, чая и разговоров. Это будет не просто просмотр, а тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Этот киноклуб — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Одержимый теориями заговора рабочий Тедди при помощи не слишком сообразительного кузена похищает руководительницу крупной компании, так как считает, что она — пришелец из галактики Андромеды, жаждущий уничтожить жизнь на Земле. Он запирает женщину в подвале и требует составить послание андромедийскому императору, чтобы тот принял Тедди на своём корабле и обсудил с ним план ухода инопланетян с нашей зелёной планеты Поговоришь о том, почему этот фильм попадает в нерв современности, актёрских перформансах и задачах в фильмах режиссёра, а также о том, как антигистаминный крем помогает от инопланетян и при чём тут медоносные пчёлы. Как проходит киноклуб? — Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере — После просмотра остаёшься обсудить, если есть желание — Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать

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