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Киноклуб: «Середина 90-х» (2018)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Детство без мобильников и интернета, скейтборды и музыка Pixies и Wu-Tang Clan. Ностальгия — это обман мышления или всё-таки чувство? Фильм представит и обсудит с гостями клуба Артём Ремизов, автор телеграм-канала «Ремизорро». О фильме: Калифорния, середина 90-х. Компакт-диски ещё не вытеснили аудиокассеты, скейтбордисты ещё не засветились на MTV, а малыша Стиви всё ещё держат за ребёнка и мама, и старший брат. Всё меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными. Бронь столов по телефону.

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