Альма (в исполнени Джулии Робертс), профессор философии в Йельском университете, приближается к своей цели — постоянной должности преподавателя. Однажды вечером к ней домой приходит её студентка-отличница Мэгги. Девушка обвиняет в изнасиловании коллегу Альмы Хэнка, близкого друга Альмы и одновременно её соперника в борьбе за постоянный контракт. Поговориim о таких современных феноменах, как культура отмены, психология жертвы, сможеim посмотреть на одну из таких ситуаций с позиций разных сторон. На киноклубе участники смотрят фильм и после небольшого перерыва обсуждают — делятся чувствами, которые он вызвал, вместе находят смыслы, обсуждают героев, сюжеты и тд. Можно высказываться или просто слушать. Обсуждение проходит в безопасной обстановке. Киноклуб существует 4 года. Предоставляется 50% скидка на первое посещение. Оплата на месте. Запись — в личных сообщениях в тг у организатора.