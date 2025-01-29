Киноклуб ассоциации понимающей психотерапии с обсуждением фильма «Любить» и просмотром короткометражного фильма «Двое». Ведущий встречи — психолог Олег Аполлонов. О фильме «Двое»: Гуляя по шумным улицам Риги, студент консерватории Сергей вдруг увидел красивую девушку. Она действительно красива какой-то своеобразной, необычной красотой. И вдруг юноша остановился в изумлении... Регистрация по ссылке. Продолжительность – около 2 часов.