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Киноклуб с психологом: «Двое» (1965)

Дебри, Дербеневская улица 14к3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Киноклуб ассоциации понимающей психотерапии с обсуждением фильма «Любить» и просмотром короткометражного фильма «Двое». Ведущий встречи — психолог Олег Аполлонов. О фильме «Двое»: Гуляя по шумным улицам Риги, студент консерватории Сергей вдруг увидел красивую девушку. Она действительно красива какой-то своеобразной, необычной красотой. И вдруг юноша остановился в изумлении... Регистрация по ссылке. Продолжительность – около 2 часов.

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