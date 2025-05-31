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Киноклуб с психологом: «Бегущий по лезвию» (1982)

Точный адрес после регистрации (в районе м. Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город)

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Встреча посвящена фильму о взаимодействии с искусственным интеллектом, которое уже стало нашей реальностью. В безопасной обстановке ты сможешь обсудить свой опыт общения с ИИ и его значение, свои страхи и надежды. О фильме: Ноябрь 2019 года. Бывший охотник на андроидов Рик Декард восстановлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска группы репликантов, совершившей побег из космической колонии на Землю. В полиции считают, что андроиды пытаются встретиться с Эндолом Тайреллом — руководителем корпорации, которая разрабатывает кибернетический интеллект. Декард получает задание выяснить мотивы репликантов и уничтожить их. После показа пройдёт обсуждение, на котором участники смогут поделиться чувствами, вместе найти смыслы, разобрать героев, сюжеты и т.д. Можно высказываться или просто послушать других. Ведущая киноклуба – психоаналитически-ориентированный психолог Екатерина Прокина. Запись в Телеграме по кнопке «Купить билет».

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