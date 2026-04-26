Увлекательное изучение феномена дружбы через анализ потрясающего фильма. Воскресным вечером в пространстве «Душе полезно» тебя ждёт коллективный просмотр, обсуждение и рефлексия хорошо известной кинокартины о дружбе и взаимопонимании вопреки социальным барьерам. Встречу бережно проводит и модерирует дипломированный психолог, создательница проекта — Елизавета Волкова. Фильм «1+1» от режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано пробуждает в нас неравнодушие, напоминая о ценностях, делающих нас людьми — любви, дружбе и сострадании. В стоимость входит попкорн. Запись в ТГ