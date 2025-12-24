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Киноклуб: «Румба»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Это будет не просто просмотр — а тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Этот киноклуб — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? У учителей сельской школы, счастливой пары Фионы и Дома, есть общая страсть: латиноамериканские танцы. Однажды вечером, после успешного танцевального конкурса, они попадают в автомобильную аварию, и их жизнь переворачивается с ног на голову. Румба, или как оптимизм и юмор могут победить смерть! Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной ТОПИ с чаем и попкорном (можно приходить уже с 19:00) — Просмотр фильма «Румба» на большом экране — После просмотра фильма участников ждёт обсуждение, где ты сможешь поделиться своими впечатлениями Что будем обсуждать? — Почему этот фильм очень рукотворен и трогателен — В чём уникальность этого фильма — Как в нём важна музыка, танец и почему он похож на немое кино и в нём не так много диалогов — Что ты почувствовал — до, во время и после просмотра? Что откликнулось? Или наоборот вызвало сопротивление или не очень светлые чувства

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